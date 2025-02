Lidentita.it - Palpeggiava un’alunna di 10 anni, arrestato un maestro: in corso le audizioni dei compagni

Leggi su Lidentita.it

Un insegnante di 45è statoin flagranza dagli agenti della polizia locale di Milano per violenza sessuale su minori –– in una scuola elementare pubblica del capoluogo lombardo. Non è il primo caso del genere nelle scuole lombarde e nemmeno un caso isolato in Italia, all’interno di un fenomeno .di 10un: inledeiL'Identità.