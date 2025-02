Inter-news.it - Palmeri: «Inter-Fiorentina? Altra partita rispetto all’andata. Ma una ‘sofferenza’!»

Tancrediha parlato della sfida vinta dall’contro lacon il punteggio di 2-1. Il giornalista si è concentrato su un elemento che caratterizza spesso le partite dei nerazzurri.IL COMMENTO – Tancredisi è così espresso sul suo account X in merito alla vittoria dell’contro laper 2-1. Nella sua analisi del match, il riferimento principale è stato a un aspetto che si manifesta non poche volte in occasione dei match dei nerazzurri: «Deve soffrire fino all’ultimo l’nonostante un dominio di 15 occasioni a 3, e la mancata concessione di rischi in un’ultima mezz’ora in cui laè costretta a fare la. La Viola prova a replicare il canovaccio di giovedì ma è un’».ha riproposto una tendenzaIL DETTAGLIO – L’ha disputato unada grande squadra contro lanell’ultimo turno di campionato.