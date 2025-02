Sport.quotidiano.net - Pallanuoto TOLENTINO. Vincono le ragazze. Ko la squadra maschile

ledella, perdono i maschi per la prima volta. Entrambe le squadre hanno giocato in casa nella piscina "Caporicci". Lafemminile aveva di fronte la seconda forza del torneo di A2, il Napoli Lions, ed è stata una grande battaglia agonistica. È finita 14-13 per. Tutto si è deciso nel quarto parziale: le napoletane hanno messo il naso davanti per due volte di una sola lunghezza, ma sono state raggiunte. Il vantaggio definitivo lo ha firmato Martina Abrizi realizzando un tiro di rigore a 1’ 22“ dal termine. Prossimo match domenica contro il Volturno a Santa Maria Capua Vetere. I ragazzi primi in serie C, sono stati battuti 11-16 da Lrn Perugia, l’altra leader. È il primo parziale quello fatale per ladi coach Rojdestvenskiy che ha subito incassato un netto 1-5 e non ha saputo più recuperare lo svantaggio, nonostante abbia provato più volte a riequilibrare le sorte della gara.