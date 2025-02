Sport.quotidiano.net - Pallanuoto. Swim Project ancora ko. Ma segnali di crescita

Ladi Codigoro esce sconfitta contro PiacenzaAcademy, ma inizia ad alzare la testa e compensa l’amarezza il terzo posto per gli Acquagoal al torneo di Novafeltria. Nella piscina di casa di Sant’Urbano, di fronte ad un discreto pubblico, la formazione di Codigoro ha giocato la quarta di campionato serie C contro il Piacenza in un match impegnativo. L’altra nota positiva è quella che laha potuto iniziare ad allenarsi con maggior continuità e spazio, sfruttando la riapertura della piscina di Codigoro. Al fischio d’inizio Codigoro prova subito ad attaccare; i primi 3 minuti di gioco vedono le due squadre giocare su continui cambi di fronte, trovando entrambi i portieri pronti a difendere la propria porta, Piacenza alza il ritmo ed inizia a sfruttare le occasioni sprecate dei codigoresi, riuscendo con delle azioni di controfuga a segnare.