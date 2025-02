Sport.quotidiano.net - Pallanuoto serie C. Poker di sconfitte per Ravenna. Sabato lo scontro diretto a Bologna

Coopernuoto Carpi 119 CARPI: Raimondi, Dondi, Bergo (2), Lacitigliola (2), Monfredini, Caiumi (1), Soncini (1), Fontana, Golinelli F.(1), Ascari (2), Gilioli (2), Golinelli A., Ghiddi, Tadolini: Natalino, Cimatti (3), Amore, Ferrari, Catalano (1), Dall’Alpi, Bandini (2), Valentini, Ciccone (2), Biagetti, Siboni, Agatensi (1), Monteleone. All.: Cukic Parziali: 2-1; 5-3; 10-5 Quarta sconfitta in altrettante gare per la, caduta 9-11 in casa del Carpi. E ora la classifica preoccupa. I bizantini pagano un calo nel terzo quarto, compromettendo di fatto la partita, visto che nel primo tempo e nel quarto periodo avevano tenuto testa agli avversari "È stato un vero peccato – sottolinea coach Vladimir Cukic - perché in situazione di parità numerica non abbiamo concesso assolutamente nulla.