Pallanuoto, il Telimar vince e chiude in casa 11 a 17 contro la Rari Nantes Savona

Come da pronostici, partita difficile per il, che a Terrasini nel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata del girone di ritorno di A1 cede alla11-17. Partita a porte chiuse alla piscina comunale “Pietro Giliberti”, per via dell’inagibilità della tribuna.