Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A1 MASCHILE: IN VASCA ALLE 15. De Akker, trasferta siciliana contro l’Ortigia. Mistrangelo: "Sono temibili, ma noi stiamo bene»

Leggi su Sport.quotidiano.net

per la Deche dopo le vittorie con Quinto e Palermo è attesa dal confronto con. Oggi15 a Siracusa i bolognesi cercano il tris per continuare la scalata in classifica. "L’anno scorso hanno fatto un ottimo campionato – conferma coach Federico– quest’anno hanno avuto qualche problema complici le lunghe trasferte di Champions. In campionato hanno avuto un brutto inizio main ripresa". Ortigia attualmente ottava in classifica è un’ottima squadra. "Tra i loro giocatori dobbiamo temere soprattutto Inaba, ma anche Cassia e Campopianomicidiali infuga. Noi?, anche se Abramson non è al meglio". Le altre gare: Palermo-Savona, Onda Forte Roma-Catania, Olympic Roma-Posillipo, Brescia-Florentia, Vis Nova Roma-Trieste, Quinto-Pro Recco.