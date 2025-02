.com - Pallamano A Gold / Un inizio a rilento costa la partita alla Macagi Cingoli: Brixen vince 37-35

Leggi su .com

La squadra di Palazzi va sotto per 6-1 nelle battute iniziali del match: gli avversari gestiscono e non basta la reazione finale, con i cingolani tornati a -2 a un minuto dfine, 12 febbraio 2025 – Lasi sveglia troppo tardi eringrazia. L’anticipo della 17^ giornata di Serie Adi, infatti, è terminato 37-35 per la formazione di Bressanone, in un match che è stato condizionato dpartenza adei cingolani di Palazzi, sotto fin dai primi minuti con un passivo di -5. Non è bastata la reazione finale, con i marchigiani capaci di riportarsi a -2 a un minuto dfine. In attesa delle gare delle giornate di sabato prossimo 15 febbraio, dunque, Strappini e compagni restano a quota 6 punti al 12° posto in classificavigilia del derby del 22 febbraio contro Camerano.