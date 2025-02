Palazzina in fiamme a Rimini, 2 morti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.06 Un incendio è divampato in una. Nel rogo hanno perso la vita due persone: un uomo di 55 anni, per le esalazioni da fumo, e la moglie 42enne. Intossicati alcuni residenti. Le, partite dal piano terra, hanno rapidamente invaso la tromba delle scale, rendendo impraticabile l'edificio. Evacuati una dozzina di appartamenti. Ancora da stabilire le cause dell'incendio. Sul posto Vigili del fuoco, Polizia e i soccorritori del 118.