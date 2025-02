Lanazione.it - Palaffari, torna il grande Mercato delle Pulci

Arezzo, 12 febbraio 2025 – Dopo la corsa record alle iscrizioni con cinquecento persone rimaste fuori in lista di attesa questo sabato 15 e domenica 16 febbraioil, il piùevento sull'usato di privati nel paese, ad Arezzo Fiere e Congressi per una giornata all'insegna del riciclo, il riuso e la partecipazione! Per questa edizione si prevede unagiornata di festa dedicata al Carnevale insieme all'animazione di Nuovamente, Latte di mamma e il Mosaico di Andreina e il premio al miglior costume e San Valentino con le mostre di Maurizio Rapito, Meri Ciuchi e Marco Goti. E sempre per fare comunità, in concomitanza con la rassegna canora Sanremese, è stata creata anche una Lega al Fantasanremo con centoventi partecipanti al suo interno, dal nome Quello che lenon dicono.