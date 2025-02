Internews24.com - Pairetto e La Penna fermati: la sorpresa nelle designazioni dopo Inter Fiorentina

di Redazionee Ladall’AIA: nessuna designazione neanche in Serie B per la coppiaRese note learbitrali per la prossima giornata, la 25esima di Serie A EniLive 2025/26, nella nota diramata dall’AIA attraverso la quale viene ufficializzata la direzione arbitrale per ogni match non compare in nessuna designazione il nome dell’arbitro Federico Ladella sezione di Roma 1 e direttore di gara didello scorso lunedì. Una partita che ha lasciato parecchirogativi per gli episodi dubbi che hanno costellato il match, dubbi che però sulle prime i vertici AIA non sembravano condividere. Ledi Rocchi sembrano però suggerire un passo indietro del designatore degli arbitri in merito al giudizio della prestazione del direttore di gara romano.