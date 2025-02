Ilfattoquotidiano.it - Pagelle tv Sanremo 2025: Carlo Conti cerca ritmo (troppo), Clerici ruolo marginale così come Scotti, Papa Francesco da 9 per la sorpresa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una regola televisiva non scritta: le prime puntate non sono mai le migliori. Ci pensano gli ascolti (se positivi) a rilassare tutti, ci penserà l’abitudine a ridurre l’emozione. Chi sono i promossi e i bocciati della prima serata di “” in onda martedì 11 febbraio su Rai1?Il conduttore toscano ha deciso di prendersi una bella patata bollente dopo i record di Amadeus, quando tutti scappavano si è caricato il Festival sulle spalle. Gli va riconosciuto. Alla prima serata l’imprevisto arriva subito: per circa quindici secondi salta l’audio. Ed è forse l’unica sporcatura in un debutto che è volto alla ri(eccessiva) di, quasi una corsa contro il tempo. Quello che sulla carta è un punto di forza se portato all’eccesso diventa un limite.indossa alla perfezione i panni del bravo presentatore, inserisce il pilota automatico, porta sul palco quarant’anni di carriera, il garbo (quando saluta i predecessori Baglioni e Amadeus) e un pizzico di emozione (quando ricorda Fabrizio Frizzi).