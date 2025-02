Juventusnews24.com - Pagelle Trabzonspor Juve Primavera: Crapisto il più pericoloso, scossa Finocchiaro. Delude il tridente

Leggi su Juventusnews24.com

di Enrico Pecci: voti e giudizi ai protagonisti del match valido per i sedicesimi di finale della Youth League 2024/25: i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per i sedicesimi di finale della Youth League 2024/25. Bianconeri di scena in Turchia in gara secca.Radu 6,5 – Non può nulla sul gol subito da distanza ravvicinata e compie almeno due interventi decisivi prima dell’1-0 del.Savio 5,5 – È troppo impreciso in alcune situazioni di gioco e va spesso in sofferenza in fase difensiva. Verde 6 – Rischia il cartellino rosso nel primo tempo, ma compie anche un intervento decisivo ed in generale è uno dei più positivi tra le fila dei bianconeri.Bruno Martinez 6 – La solita, solida, prestazione difensiva del centrale spagnolo.