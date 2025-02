Oasport.it - Pagelle combinata maschile Mondiali 2025: Von Allmen da sogno con Meillard, Svizzera dominante, Vinatzer butta via tutto

Von10: un Mondiale davvero daper Franjo vonche, dopo il numero in discesa che gli ha regalato l’oro, ecco che il bis arriva nellaa squadre. Discesa conclusa in seconda posizione per il ragazzo classe 2001 alla prima rassegna iridata, poi il buonissimo slalom di Loicper cominciare al meglio una rassegna in cui può puntare in alto sia in gigante che in slalom.Monney/Nef 9.5: partivano come degli outsider, ma non era scontata sicuramente una medaglia. Il grosso lo fa Alexis Monney che conferma il suo stato di forma straordinario con una grandissima discesa chiusa in prima posizione, poi solida la prova di Tanguy Nef che perde, ma non naufraga e riesce comunque a vincere l’argento e portare una delle tre medaglie in questa gara alla