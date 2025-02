Quifinanza.it - Pagamento Naspi di febbraio 2025, quando arriva e cosa cambia

Ildellarelativa al mese di gennaioè previsto tra il 10 e il 15, per coloro che già percepiscono il sussidio.Per i beneficiari che hanno presentato una nuova domanda o che hanno ricevuto recentemente l’approvazione, ilpotrebbe subire un ritardo, per via dei tempi di elaborazione necessari da parte dell’Inps.Calendario pagamentiIl calendario Inps dei pagamentiprevede le seguenti date di accredito:a partire dal 10ed entro il 15la disoccupazione verrà riconosciuta a coloro che già la percepiscono, quelli cioè che risultano già beneficiari;a partire dal 15ed entro fine mese a coloro che hanno fatto richiesta per la prima volta a gennaioo che, a seguito di esclusione o verifica da parte dell’Inps hanno ripresentato domanda.