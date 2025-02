Sport.quotidiano.net - Out anche a Orzinuovi, si pensa al taglio. Ma la situazione blocca la cessione di Harper. Dawson verso la 21ª assenza in 27 partite

Leggi su Sport.quotidiano.net

Mentre le condizioni fisiche di Shawn(nella foto) sono ancora lontane dall’essere ottimali, l’Unieuro è tornata ad allenarsi per preparare la trasferta di domenica ad. Trasferta nella quale la coppia straniera dei forlivesi dovrebbe ancora essere quella formata da Toni Perkovic e da Demonte. Unche sarebbe teoricamente in uscita visto che la squadra francese del Limoges, dove il giocatore disputò la stagione 2021-2022, parrebbe disposta a farsi carico non solo della rimanente parte del suo contratto di questa stagione, madell’annata prossima 2025/26 che chiama uno stipendio di 150mila dollari. Poi, nella pausa di dieci giorni per gli impegni con la nazionale croata di Perkovic (i forlivesi torneranno in campo mercoledì 26 affrontando in casa Nardò), il piano sarebbe quello di tagliare– che vala 21ªin 27 giornate di campionato – e giocarsi il visto per portare a Forlì un altro straniero.