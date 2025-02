Davidemaggio.it - Ossini e Ferolla in pigiama e pantofole a Unomattina

Il Festival di Sanremo, si sa, fa fare le ore piccole, con buona pace di chi il giorno dopo deve svegliarsi presto per andare a lavorare. Tra questi, Massimilianoe Daniela, conduttori di. Il contenitore di Rai 1 va in onda alle 8.35 ed è il programma di daytime che apre ufficialmente la giornata della rete. E, in questa particolare settimana, avvia il racconto della serata sanremese precedente.Ecco perché,, questa mattina hanno dato il buongiorno al pubblico in. La sempre pacatissima coppia di conduttori si è così presta ad una gag: lui, a letto nel bel mezzo dello studio, è infatti stato ‘svegliato’ dalla collega perché “ci siamo dati appuntamento per dormire qua”, ha ironizzato.Ma siamo ancora in piagiama!ha così fatto notare l’ex miss.