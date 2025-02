Anteprima24.it - Ossessionato dall’ex compagna, la perseguita per tre anni: 40enne sannita in arresto

Tempo di lettura: 2 minutiNon riusciva ad accettare la fine della relazione e per treavrebbe trasformato la vita della sua exin un incubo. Un’ossessione alimentata da una gelosia morbosa, che lo avrebbe portato a tormentarla con telefonate, messaggi pieni di offese e, in alcuni casi, minacce di morte.Per questo motivo, undi Sant’Agata de’ Goti (BN) è finito agli arresti domiciliari. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura della Repubblica, è stato eseguito nelle scorse ore dai Carabinieri della Stazione di Maddaloni. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della ex, con la quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale.Le indagini sono partite dalla denuncia della donna, che si è rivolta ai Carabinieri di Maddaloni dopo aver vissuto un’escalation di molestie e minacce.