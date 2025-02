Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, prima mossa per l’estate. Conferme sull’interesse di Giuntoli: arriva una novità che fa ben sperare. I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24dei bianconeri in vista della prossima estate.: le ultimesu di luiIl grande sogno perha solamente un nome: quello di Victor. Il calciomercatopunta con decisione all’acquisto del centravanti nigeriano, che in estate farà ritorno al Napoli ma non per restarci.Difficile pensare possa rimanere ancora al Galatasaray, vista la volontà del giocatore di giocare ad altri livelli. E, per il suo pupillo, si è ormai iscritto alla corsa da diverso tempo ed è pronto a trattare con gli azzurri.Leggi sunews24.com