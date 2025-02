Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, arrivano nuove conferme! La rivelazione in vista del calciomercato estivo. Ultimissime

di RedazioneNews24! Laindel prossimo giugno e del mercato. UltimeNiccolò Ceccarini, a Radio Bianconera, ha parlato anche diJuve. Le dichiarazioni sull’attacco del futuro per i bianconeri ed in particolare sul nome di– «Ieri sera una notizia ce l’ha data Giuntoli quando ha ammesso che laha intenzione di sedersi al tavolo con il Paris Saint-Germain per riscattare Kolo Muani. Questo significa che c’è stato tanto lavoro sotto traccia, la Juve è partita dimessa per poi provare ad affondare il colpo in estate. Lo stipendio del francese è alto, guadagna 8 milioni di euro, ma sarebbero meno di quanto andrà a prendere l’anno prossimo Vlahovic, che più passano i giorni più si allontana da Torino.