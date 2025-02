Juventusnews24.com - Osimhen Juve, Giuntoli pronto a trattare con il Napoli. «Ma non basterà quell’offerta a convincere De Laurentiis»: lo scenario per l’estate

Come spiegato da Sportmediaset, il calciomercato Juve continua a seguire con un certo interesse la situazione di Victor Osimhen. Il nigeriano tornerà a Napoli in estate, ma non rimarrà ancora a lungo in azzurro. I partenopei vogliono cederlo a titolo definitivo nei prossimi mesi, ma l'impressione è che per i bianconeri servirà un'offerta molto alta. Non basteranno i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, che sarebbe comunque valida solo per l'estero.