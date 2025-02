Calcionews24.com - Osimhen, addio in l’estate? Il Napoli non lascia andare il centravanti azzurro se non per quella cifra

Leggi su Calcionews24.com

, ilpretendeperrel’attaccante: 75 milioni di euro per avere il famoso via libera da De Laurentiis? Come spiegato da Sportmediaset, ci sono delle novità importanti per quanto concerne il futuro di Victor. Il nigeriano tornerà alin estate, ma non rimarrà ancora a lungo in. I partenopei vogliono .