Orrore in Italia | cadavere ritrovato così a pochi passi dalla stazione La terribile scoperta

Dramma in: il corpo di un uomo di 33 anni è stato trovato in via Ronchedone a Desenzano del Garda. Le cause della morte non sono attualmente note. Il corpo, al momento della, era tra la linea ferroviaria e una recinzione. La zona non è distantefrazione di San Martino della Battaglia ed è nelle campagne del paese, dove scorrono sia l’autostrada a 4 sia la linea ferroviaria Milano-Venezia.Leggi anche: Sinner e il caso doping: “Jannik coinvolto in una disputa politica”Un ritrovamento che ha causato anche forti disagi ai passeggeri. I treni sono stati infatti fermati tra Desenzano e Peschiera del Garda, a titolo precauzionale, con conseguenti ritardi e cancellazioni segnalati dal sito ViaggiaTreno di Tren. Sul luogo dei fatti la centrale operativa del 112 ha inviato i carabinieri di Desenzano del Garda, gli uomini del locale commissariato e gli agenti della Polfer comparto Milano.