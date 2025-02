Secoloditalia.it - Orrore a Lucca, neonata morta in culla: la madre indagata per omicidio colposo. Sospetti e ipotesi

Ancora una piccola vita stroncata sul nascere. E ancora una notizia che arriva dall’di un sottobosco familiare di cui non avremmo mai voluto dare conto. Ma tant’è: il dovere di cronaca ci impone di relazionare anche su quest’ultimo scempio inferto a una vita appena sbocciata, che vede al centro della vicenda due vittime: una mamma di 21 anni, iscritta nel registro degli indagati dalla Procura diper l’di reato di. E la figlia. Lo ha deciso il pubblico ministero titolare dell’inchiesta sulla morte della bimba trovata esanime dallanel suo lettino venerdì mattina scorso, nella casa in cui viveva a. La procura lucchese ha indagato la giovane donna come atto dovuto, per consentire la nomina di consulenti di parte.: la21enneperLe notizie arrivano col contagocce, ma quel che gli investigatori al lavoro sul caso ipotizzano fin da subito è che la bambina, che aveva appena un mese di vita, potrebbe avere assunto tramite il latte materno qualche sostanza rivelatasi per lei fatale.