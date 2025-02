Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 12 febbraio: voglia di armonia per la Bilancia, passione al centro della giornata per lo Scorpione

Ecco l’diFox per mercoledì 122025! Ci avviciniamo sempre di più a San Valentino e l’atmosfera si fa carica di aspettative, emozioni e, per alcuni, anche di qualche insicurezza. Le stelleci invitano a riflettere sul valore dell’amore, non solo quello romantico, ma anche quello per sé stessi e per le persone che ci circondano. Se da una parte Venere spinge alcuni segni a vivere con più, dall’altra Marte potrebbe generare tensioni o dubbi nelle relazioni.diFox, per mercoledì 122025, segno per segnoCosa ci dice l’del 12? Sul fronte lavorativo, è unautile per pianificare, sistemare questioni in sospeso e prendere decisioni importanti. Chi sta cercando un cambiamento potrebbe ricevere segnali interessanti.