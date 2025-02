Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox del 13 febbraio 2025: Leone energico

L’diFox per oggi,13ArieteLa giornata inizia con energia positiva, ideale per nuovi progetti. Evita però di affaticarti troppo in serata.ToroLe stelle sono a tuo favore; potresti ricevere riconoscimenti o premi entro domenica. Dal 18 al 28, aspettati buone notizie, specialmente se hai affrontato blocchi lavorativi.GemelliGiove nel segno favorisce nuove emozioni. Sul lavoro, è il momento di ideare strategie innovative, anche se alcuni contratti sono ancora in sospeso. Attenzione a possibili controversie con colleghi o ex.CancroLe relazioni sono sotto esame. Le coppie solide non hanno nulla da temere, ma potrebbe essere necessario un impegno extra. A San Valentino, evita di essere troppo puntiglioso e apprezza la presenza del partner.