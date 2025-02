Quifinanza.it - Orario di lavoro ridotto a parità di stipendio, la proposta che Meloni potrebbe bocciare

La Camera dei deputati si è espressa a favore del rinvio in Commissioneper ladi legge presentata dalle forze di opposizione al governo di Giorgiaper ridurre l’didei dipendenti adi. Non un bel segnale per i promotori dell’iniziativa che, infatti, accusano l’esecutivo di non essere attento alle istanze sociali e di essere intenzionato ad allungare i tempi con il solo fine dila. Si tratterebbe, va detto, di un grande passo per l’Italia dove, dati Ocse, il numero annuale di ore diè molto più alto rispetto agli altri Paesi d’Europa.con lo stesso, laLadi legge per ridurre le ore die lasciare immutati gli stipendi vede come primi firmatari i segretari di AVS Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, cui si sono aggregati anche i leader del M5s Giuseppe Conte e del Partito democratico Elly Schlein.