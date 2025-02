Tvpertutti.it - Orari scaletta Sanremo seconda serata e ordine cantanti 12 febbraio 2025

Dopo i festeggiamenti per l'inaspettato record di ascolti TV, è tempo di pensare alladel Festival in onda oggi mercoledì 12. Con Carlo Conti, sul palco ci saranno Cristiano Malgioglio, Bianca Balti e Nino Frassica. Spazio alle Nuove Proposte per la conquista di un posto alla finale di giovedì che vedrà Alex Wayse contro Vale Lp e Lil Jolie, Maria Tomba contro Settembre. Quest'anno ritorna ilGiovani World Tour: indipendente da chi vincerà, i quattro giovani faranno un tour, organizzato dal Ministero di Affari Esteri e Rai, in Nord America a Montreal, Toronto, Miami, New York e Chicago. La band è del Maestro Maurizio Filardo.Come prevede ladelladi, solo 15 dei 29 artisti in gara faranno riascoltare il proprio inedito e questa volta saranno giudicati anche dal pubblico tramite il televoto oltre che dalla Giuria delle Radio.