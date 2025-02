Universalmovies.it - Opus | trailer italiano e poster del film, dal 27 marzo nei cinema italiano

I Wonder Pictures è lieta di presentare ile ildiche, dopo essere stato presentato al SundanceFestival, arriverà nelle sale italiane il 272025.L’attesissimo thriller di Mark Anthony Green, al suo debutto alla regia, vede il due volte candidato all’Oscar® John Malkovich nei panni di un’iconica popstar, che ritorna sulle scene dopo 30 anni di silenzio, con un evento di lancio del suo nuovo album che si preannuncia tanto memorabile quanto misterioso. Fra i partecipanti una giovane giornalista, Ariel Ecton, (Ayo Edebiri, già apprezzatissima protagonista di The Bear), che si ritroverà coinvolta in un piano machiavellico.Nel cast, inoltre, la candidata all’Oscar® Juliette Lewis, Murray Bartlett (The White Lotus), Stephanie Suganami (Something from Tiffany’s), Young Mazino (Beef), Amber Midthunder (Legion), Tony Hale.