?? Avviso delle stelle: Oggi potresti avere una giornata fantastica. oppure una catastrofe annunciata. In ogni caso, sarà colpa tua.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi qualcuno proverà a darti un consiglio. Non lo ascolterai, ovviamente, perché credi di sapere tutto. Poi farai esattamente quello che ti avevano suggerito, ma fingendo che sia stata una tua idea. Toro(20 aprile – 20 maggio)Giornata ideale per non fare assolutamente niente. Ma attenzione: se non rispondi ai messaggi per troppe ore, qualcuno potrebbe pensare che tu sia morto. Dai un segno di vita ogni tanto. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)La tua mente è un vortice di idee geniali. il problema è che non ne realizzerai nemmeno una. Oggi potresti raccontare a qualcuno un tuo nuovo progetto. Loro annuiranno, sapendo già che non lo porterai mai a termine.