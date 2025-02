Unlimitednews.it - Opifici abusivi, 3 laboratori sequestrati e 4 denunce nel trevigiano

TREVISO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Treviso ha eseguito quattro distinti controlli presso altrettante aziende manifatturiere del(tre del settore tessile e una operante nel packaging) con sedi tra i comuni di Istrana, Quinto di Treviso, Roncade e Zero Branco.In tre dei quattrocontrollati, rispettivamente di circa 400, 100 e 60 metri quadri, sono state accertate condizioni di assoluto degrado e pericolo, con l’impiego di due lavoratori clandestini, nonché ripetute violazioni delle norme in materia urbanistica e riguardanti la gestione dei rifiuti, irregolarità così gravi che hanno indotto i finanzieri del Gruppo di Treviso a sequestrare d’urgenza i tre immobili (del valore complessivo di 300 mila euro), 33 macchinari e 37 banchi da lavoro (del valore di 50 mila euro); l’intera attività è stata poi convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale.