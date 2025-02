Lanazione.it - Operazione rinascita a Bustecca . Strada, parcheggi e polo scolastico

Una nuova, uno e un accesso pedonale. Sono questi gli interventi, valore circa 800mila euro, in corso di realizzazione nell’area dia completamento del campus e del’Andrea da Barberino’ dove sono presenti la primaria, un asilo nido e una scuola dell’infanzia. "Si tratta – spiega il sindaco David Baroncelli – di lavori fondamentali per accedere alla mensa scolastica e alla palestra che viene utilizzata sia dalla scuola primaria, sia dalle oltre 100 ginnaste della ginnastica artistica. Questa è una porzione del plessoche per ragioni diverse è fruita da molte persone". Alla nuova viabilità si aggiunge uno in fase di realizzazione che potrà essere utilizzato, come per ladi accesso, da veicoli autorizzati (personale, personale del servizio di refezione, atlete e utenti della palestra).