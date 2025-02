Ilrestodelcarlino.it - Operaio cade da un ponteggio di tre metri, è grave

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 12 febbraio 2025 – Undi 61 anni è precipitato, oggi pomeriggio, da unin via Einaudi, ad Ancona. L'uomo si trovava nell'area delle officine meccaniche delle Ferrovie dello Stato, per eseguire dei lavori di ristrutturazione. Si sarebbe sbilanciato, finendo perre. Un volo di circa treprima di impattare con il suolo. Indossava il casco da lavoro che ha attutito il colpo alla testa. L'uomo è stato soccorso dal 118 e da una ambulanza della Croce Rossa che lo ha sottoposto a immobilizzazione spinale e trasferito con un codice di massima gravita al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette ad Ancona per le cure. Dopo la caduta, l'è rimasto comunque sempre vigile e cosciente. Solo gli accertamenti del caso in ospedale forniranno un quadro completo delle condizioni dell'infortunato.