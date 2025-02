Metropolitanmagazine.it - Onur, chi è il fidanzato turco di Malgioglio: “Mi è stato molto vicino dalla morte di mia sorella”

Cristianoha parlato qualche mese fa a Verissimo del suo: “Sono ancoracon. Domani andrò a Istanbul da lui. È una bella storia. Lui ha 41 anni”. “Oggi sono felice, ho una storia, ma finirà sicuramente”, aggiunge Cristiano, 79 anni, con ironia. Parlando dell’amore in generale, spiega: “Le mie grandi storie le ho sempre chiuse io per non soffrire, perché prima o poi mi avrebbero lasciato loro. Ho sempre avuto paura delle relazioni”.Cristianoracconta anche che ilgli ènelle ultime settimane, segnateperdita dell’amata: “era venuto in Italia per starmi, ma poi è ripartito per lavoro. Adesso lo raggiungo io in Turchia”.In un’intervista rilasciata all’Adkronos, in cui Cristianoha parlato anche della sua vita privata e non solo professionale, ha rivelato di esserefelice in questo periodo e che sta vivendo una bella storia d’amore da quattro anni con Furkan.