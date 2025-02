Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Pierina e il test della telecamera, prima analisi dell’ombra: “Combacia con Louis”

Rimini, 12 febbraio 2025 – L’andatura. La corporatura. Quella spalla destra che si ruota a ogni passo in un modo così particolare al punto da esser definito “caratterizzante” da chi indaga. E poi la pelle. Che sembrerebbe essere di colore scuro, così come sarebbe possibile distinguere nelle ripresefarmacia di via del Ciclamino a Rimini. Lì davanti alla quale martedì si è svolto l’esperimento giudiziale con l’indagato per l’diPaganelliDassilva e il vicino di casa, Emanuele Neri, per fornire al super perito immagini da comparare con quelle’prova regina’. In sostanza, per cristallizzare il consolidamento o il crollo dell’impianto accusatorio contro il 34enne indagato per l’povera pensionata. E le prime indiscrezioni che trapelano come fumo dalle fessure circa l’esito dell’atto d’indagine, che probabilmente indirizzerà il futuro dell’inchiesta, pare propendano proprio per il rafforzamentotesiprocura di Rimini.