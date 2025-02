Dayitalianews.com - Omicidio in campagna, il cerchio si stringe attorno al vicino. Fermato 45enne

Leggi su Dayitalianews.com

La comunità di Galatone è ovviamente ancora sconvolta per l’inche ha visto la morte di Sebastiano Danieli, un pensionato di 65 anni, trovato senza vita nel suo terreno alla periferia del paese nel pomeriggio di ieri, martedì 11 febbraio. L’uomo è stato colpito mortalmente, con più colpi, da un’ascia, e le indagini hanno subito portato all’arresto di Cosimo Loiola,, suodi proprietà terriera, con il quale da tempo vi erano tensioni per questioni di confini. A scoprire il corpo, nella giornata di ieri, è stato un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma per la vittima non c’era più nulla da fare. Il cadavere, con una profonda ferita alla testa, è stato trasferito presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove venerdì 14 febbraio verrà eseguita l’autopsia dal medico legale Alberto Tortorella.