Omicidio di Eleonora Guidi: Rufina si stringe per l'ultimo addio alla giovane madre

Un migliaio di persone, tra cui moltissimi giovani oltre agli amici e ai colleghi di lavoro, per l', la 34enne uccisa con 24 coltellate lo scorso 8 febbraio dal compagno e padre del loro bimbo di un anno e mezzo. Nell'oratorio di, il paese alle porte di Firenze nella valle del fiume Sieve dove la coppia viveva, sono arrivati anche dai paesi vicini per assistere ai funerali e stare vicini a Cristina, Giovanni ed Elisabetta, i genitori e la sorella di. Accanto a loro, piegati dtragedia e incapaci di trattenere le lacrime, anche i genitori di Lorenzo Innocenti, il compagno che si è trasformato in assassino. La cerimonia religiosa è stata composta pur dominata dal dolore. Giovanni, il padre di, non ce l'ha fatta a seguire la cerimonia.