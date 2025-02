Lanazione.it - Omicidio di Duccio Dini, ridotte le condanne per tre imputati

Firenze, 12 febbraio 2025 –per treal processo d'assise d'appello ter per l'di, il fiorentino di 29 anni travolto e ucciso da un'auto impegnata in un inseguimento tra clan di etnia rom, la mattina del 10 giugno 2018. I giudici hanno rideterminato la pena per Kjamuran Amet (18 anni e 2 mesi) e Dehran Mustafa e Antonio Mustafa (18 anni) rispetto ai 22 anni che erano stati inflitti e poi annullati. Inoltre la corte d'assise d'appello ha dichiarato non doversi procedere per un quarto imputato Remzi Amet, deceduto qualche settimana fa. Il processo ter segue l'annullamento delledeciso dalla Cassazione del giugno scorso, disponendo il nuovo processo d'appello esclusivamente al fine di ricalcolare la pena per i quattro, quel maledetto giorno del 2018, stava andando al lavoro in sella al suo motorino; mentre era fermo al semaforo di via Canova fu preso in pieno dalla Volvo che correva a folle velocità, venendo sbalzato.