Oltre trenta chili di cocaina occultati nell’auto | arrestati in due

EMPOLI – Trovati con30di: scattano le manette a Empoli. La Polizia ha sequestrato, complessivamente,30die arrestato, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti aggravato dall’ingente quantitativo, un 50enne italiano e un 32enne albanese. Gli agenti, durante un servizio di appostamento ad Empoli, in via della Motta, nelle vicinanze di un cantiere edile, hanno notato un soggetto italiano sopraggiungere a bordo di un motociclo e fare ingresso all’interno di una delle pertinenze del cantiere, seguito, a distanza di poco tempo, dal cittadino albanese che nel frattempo era arrivato a bordo di un’auto. Entrambi, dopo essersi trattenuti per qualche tempo all’interno della struttura, si sono diretti verso un’autovettura che era in sosta lì vicino.