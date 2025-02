Lanazione.it - Oltre il 28% di crescita degli abbonamenti per la stagione teatrale a San Giovanni Valdarno. Grande attesa per Federico Buffa

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 12 febbraio 2025 –il 28% diper laa SanperDai 185 abbonati dello scorso anno ai 238 attuali. Senza considerare i numerosi biglietti venduti per i singoli spettacoli. Prossimo appuntamento giovedì 20 febbraio al cinema teatro Masaccio con "Italia Mundial" La2025 del Teatro Masaccio di Sansegna un significativo incremento, con un aumento che sfiora il 29%. Gli abbonati sono passati dai 185 dello scorso anno ai 238 attuali, un segno tangibile dell'entusiasmo crescente per la proposta culturale offerta. A questi si aggiungono poi i numerosi biglietti venduti per i singoli spettacoli, confermando unsuccesso di pubblico. Tra i protagonisti del cartellone, realizzato grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, spiccano nomi dirichiamo come Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Rocco Papaleo, Alessandro Bergonzoni e