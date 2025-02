Ilrestodelcarlino.it - Oltre 5mila servizi e 66mila chilometri: "Ecco i miei 50 anni in Croce Gialla"

Cinquant’da volontario della. E’ il traguardo raggiunto da Enrico Amici, anconetano, 67compiuti il 10 febbraio scorso, autista soccorritore di ambulanze e dal cuore d’oro. Per raggiunti limiti di età, non potrà più guidare un mezzo di soccorso d’emergenza. Lo prevede la legge ma lui non è intenzionato ad appendere la divisa al chiodo. Qualcosa farà sempre nel campo. "Il mio non è proprio un addio – annuncia Amici – più un arrivederci. Una settimana mi riposerò poi mi metterò in affiancamento con delle ragazze per portare il pulmino per il trasporto dei disabili. Per le emergenze non potrò più guidare ma fare solo il soccorritore sì". Amici ha iniziato a fare volontariato inche aveva solo 14. "Era il 1972 – racconta – c’era stato il terremoto ad Ancona e a Vallemiano c’erano le tendopoli.