Quotidiano.net - Olly e Achille Lauro vincono il Sanremo dei social nella prima serata

, 12 febbraio 20205 –sono stati gli artisti che hanno più tenuto vivo il rapporto con i follower durante ladel Festival. Il primo ha pubblicato 71 post tra tutte le piattaforme considerate dall’analisi (Facebook, Instagram, X e TikTok), mentre il secondo si è fermato a 23 (comunque un numero alto, considerando che al terzo posto, per questo parametro, ci sono Michielin e Gabbani con 14 post ciascuno). Italian singeron stage of the Ariston theatre during the 75th edition of theItalian Song Festival, in, Italy, 11 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/ETTORE FERRARIè anche l’artista che ha collezionato la migliore performance alla voce crescita follower (+69.961) – seguito anche in questo caso dache ne ha acquisiti 24mila – ed è al secondo posto per interazioni totali (448.