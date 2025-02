Panorama.it - Olimpiadi Milano-Cortina, già venduti 300mila biglietti

Leggi su Panorama.it

Manca meno di un anno all’inizio delle. La vendita dei primidella kermesse olimpica può essere definita “da record”, in meno di una settimana sono stati acquistati quasi. Le vendite, come riportato sul sito ufficiale di2026, sono state distribuite tra Italia e Paesi esteri, con una media di setteper utente. Numeri che confermano la grande attesa olimpica sia da parte del pubblico italiano che internazionale.La forte domanda ha portato, nelle ultime ore, a una limitata disponibilità di, in linea con la capienza delle sedi di gara. Tuttavia inon sono terminati, sono infatti previste numerose fasi di vendita libera, con la prossima che inizierà il 25 febbraio e terminerà il 27. Per partecipare è necessario iscriversi alla piattaforma ticketing.