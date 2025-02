Sport.quotidiano.net - Olimpia Teodora Operazione risalita

Leggi su Sport.quotidiano.net

La sfida di San Donà, sul campo della Imoco Conegliano jr, è giunta proprio nel momento in cui la prima squadra della società veneta conquistava la settima Coppa Italia consecutiva, superando il bottino di sei (non consecutive) vinte dall’negli Anni Ottanta. Un dominio totale che l’Imoco esercita muovendosi bene e con molti mezzi sul mercato e avendo allestito una struttura tecnica e societaria di prim’ordine. Le loro "piccole" (nate fra il 2007 e il 2009) hanno dimostrato grandi mezzi fisici e la capacità di sbagliare poco, virtù rara per formazioni giovanili. L’ha opposto una prova non brillantissima, ma che comunque ha portato un punto per la classifica, grazie all’ennesima conclusione al tiebreak (la settima su 15 partite) e il segno di una buona tenuta agonistica, vista la rimonta da 1-2, quando le venete sembravano avviate verso una vittoria in quattro set.