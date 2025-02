Ilnapolista.it - Okafor: «Tornerò al mio livello. Neres? Possiamo sopperire anche a questo infortunio»

Leggi su Ilnapolista.it

A Radio Crc, radio partner della Ssc Napoli, è intervenuto in esclusiva il calciatore azzurro Noah. Focus del suo intervento le fasi della trattativa che lo ha portato alla corte di Antonio Conte e soprattutto il suo impatto tecnico-tattico e personale, il suo ambientamento nella squadra ancora in testa alla classifica. Gli è stato poi chiesto del suo posizionamento in campo, se preferisse attaccare lo spazio da ala o dal centro.: «Il Napoli è un grande club, presto riuscirò a fare la differenza»Di seguito quanto dichiarato:«Il Napoli è un grande club. Sto lavorando duramente per tornare al mio migliordi forma. Presto riuscirò di nuovo ad esprimermi al meglio e quindi fare la differenza ed aiutare la squadra. Si spinge e si lavora duramente in allenamento. Per me è qualcosa di nuovo inmomento, quindi è difficile, ma sono convinto che sia quello di cui ho bisogno: allenarmi ogni giorno duramente e superare i miei limiti.