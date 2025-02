Spazionapoli.it - Okafor sicuro sul ritorno in campo e sul ruolo: messaggio chiarissimo a Conte

Calcio Napoli ultimissime – Noah, giocatore arrivato in azzurro nell’ultima sessione di calciomercato, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC.L’attesa per il Napoli calcio, ora, è tutta per la prossima sfida di Serie A contro la Lazio, tappa importante per il destino in campionato della squadra di Antonio, che deve far fronte alle ultimissime defezioni. Il tecnico azzurro è chiamato a dare segnali di compattezza all’ambiente, in seguito ai numerosi imprevisti (clicca qui per le ultime novità).Considerate le innumerevoli difficoltà, la speranza è che Noah, arrivato a titolo temporaneo nella sessione invernale dal Milan, possa essere nelle condizioni di incidere quanto prima. D’altronde, così come ammesso dallo stesso diretto interessato nell’intervista concessa quest’oggi a Radio CRC, l’ex rossonero è al lavoro per ripristinare in tempi rapidi la sua forma ideale.