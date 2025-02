Ilnapolista.it - Okafor, il sostituto del sostituto, non sarà pronto prima di un paio di settimane (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

, ildel, nondi undi)Scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo.Sembra sentirle ancora nell’aria le parole di Conte in conferenza post Udinese. «Non posso chiedere di più ai miei ragazzi, altrimenti si rischia di mandare la macchina fuori giri e di rompere il motore». Lui già sapeva che David non stava bene, che aveva avvertito un fastidio alla coscia. Ma – probabilmente – non si sarebbe mai aspettato un verdetto così duro dopo gli esami strumentali. Ma la sfortuna ci vede benissimo, si sa. E ha colpito ancora una volta la capolista, versando un secchio di acqua gelata sui sogni di gloria del popolo azzurro. Dopo aver detto addio al talento di Kvaratskhelia, Conte perde per almeno un mese anche il suo, mentredel– nonper dare un contributo importantedi undi