Tvplay.it - Ok di Bernardeschi, il ritorno in Serie A è ad un passo

Leggi su Tvplay.it

L’avventura di Federicoin Mls potrebbe presto terminare. Arrivano importanti novità sul futuro del giocatore. Federicopuò essere considerato senza dubbio come uno dei giocatori più interessanti sul panorama italiano degli ultimi anni. Prima l’exploit con la Fiorentina e poi i titoli con la maglia della Juve dove ha conquistato molti ma non è riuscito poi a mantenere tutte le aspettative, anzi tutt’altro.Ok di, ilinA è ad un(Lapresse) TvPlayIl club bianconero investi’ molto su di lui e al tempo era una grande promessa, ma con la Juve ha collezionato solo 12 reti in 183 presenze complessive. Troppo poco per un giocatore di qualità come lui e sia società che tifosi si aspettavano molto di più, obiettivo non raggiunto e Federico ha lasciato in scadenza dopo cinque anni per intraprendere una nuova carriera.