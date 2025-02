Ilnapolista.it - Oggi Kafka scriverebbe Il Protocollo, mica Il Processo. La burocrazia italiana s’è mangiata la Var

Leggi su Ilnapolista.it

IlIl. Las’èla VarNoa Lang non lo sa, che s’è salvato sol perché olandese che gioca in Olanda. Noa Lang ignora che se avesse provato a controllare il pallone come ha fatto contro la Juventus, un po’ col fianco un po’ sfiorando con un braccio (innescando poi l’1-1 di Perisic e la crisi isterica degli juventini che non guardavano Sanremo) in territorio italiano, sarebbe stato tradotto nelle patrie galere per direttissima: il limbo che sospende la vita umana per lunghi minuti mentre la Var procede all’esame autoptico dell’azione per determinarne il proseguimento – della vita – o meno. La fine di tutto, di un gol, dell’esultanza, ma più che altro del buonsenso.E infatti in telecronaca su Sky, Giancarlo Marocchi è caduto dalla seggiola strepitando “Mano, fallo di mano nettissimo!“.