Ilrestodelcarlino.it - Oggi appuntamento speciale allo Store

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella settimana della festa di San Valentino, il Cesenapropone una nuova iniziativa di fidelizzazione rivolta ai suoi tifosi, chepomeriggio, magari senza pubblicizzarlo troppo a mogli e fidanzate, potranno partecipare a un evento pensato per promuovere i gadget a tema ’festa degli innamorati’. Per l’occasione sarà infatti possibile acquistare le nuove t-shirt e gli altri prodotti realizzati in edizione limitata, ispirati all’apprezzatissimo coro ’Amore mio dai non essere gelosa, se amo il Cavalluccio più di te!’. I calciatori bianconeri Mirko Antonucci, Antonino La Gumina, Flavio Russo e Dario Saric aspetteranno quindi il popolo bianconero presso lodi piazza Amendola a partire dalle 17.30 per foto, autografi e speciali dediche ispirate all’amore per i colori bianconeri.